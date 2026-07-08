В Мариуполе восстанавливают здание Фонда социальной защиты. Фото: «РКС-НР»

На бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе продолжают восстанавливать здание Фонда социальной защиты. Объект постепенно готовят к полноценной работе - в будущем он снова сможет принимать жителей, которым нужна социальная поддержка.

Специалисты уже восстановили конструктив, обновили кровлю, заменили окна и двери. Частично обновили инженерные системы. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы и благоустройство территории. Работы ведет Фонд капитального ремонта Московской области под руководством «РКС-НР».

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург продолжает восстанавливать трамвайное депо в Мариуполе. Специалисты роют траншею по периметру здания под отмостку, облицовывают стены и перегородки гипсокартоном, монтируют кабельные лотки для электрики.

Кроме того, строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление городского отдела ЗАГС в Мариуполе.

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