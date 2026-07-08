Петербуржцы восстанавливают трамвайное депо в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Санкт-Петербург продолжает восстанавливать трамвайное депо в Мариуполе. Специалисты роют траншею по периметру здания под отмостку, облицовывают стены и перегородки гипсокартоном, монтируют кабельные лотки для электрики.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», завершить ремонт планируют к концу 2026 года.

Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление городского отдела ЗАГС в Мариуполе. Сейчас специалисты заканчивают внутреннюю отделку, электромонтаж, установку слаботочных систем, монтируют оборудование и расставляют мебель. Обновленный ЗАГС откроется для жителей в ближайшее время.

Кроме того, строители Фонда капитального ремонта Московской области и компании «РКС-НР» завершили восстановление многоэтажки на улице Зелинского в Мариуполе. Здание привели в нормативное состояние: устранили разрушения, восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, фасад и места общего пользования, заменили окна и двери, обновили инженерные сети.

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