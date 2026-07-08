Петербургские строители завершают восстановление ЗАГСа в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление городского отдела ЗАГС в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», сейчас специалисты заканчивают внутреннюю отделку, электромонтаж, установку слаботочных систем, монтируют оборудование и расставляют мебель. Обновленный ЗАГС откроется для жителей в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовал второй этап приема заявлений от родителей для зачисления их детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября 2026 года.

Кроме того, строители Фонда капитального ремонта Московской области и компании «РКС-НР» завершили восстановление многоэтажки на улице Зелинского в Мариуполе. Здание привели в нормативное состояние: устранили разрушения, восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, фасад и места общего пользования, заменили окна и двери, обновили инженерные сети.

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