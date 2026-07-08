В Мариуполе стартовал второй этап приема заявлений в первые классы. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе стартовал второй этап приема заявлений от родителей для зачисления их детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- В этом время родители или законные представители еще могут успеть подать документы для оформления ребенка в школу, - говорит Кольцов. - Прием детей осуществляется вне зависимости от места их регистрации - при условии наличия в образовательном учреждении свободных мест.

Со списком школ в приморском городе Донецкой Народной Республики можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что на этих выходных 354 выпускника из Мариуполя вернулись домой после двухнедельной смены в лагере «Дружных» в Санкт-Петербурге. Для ребят эта поездка стала не просто отдыхом, а по-настоящему знаковым событием: в Северной столице им вручили аттестаты об окончании средней школы.

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