Красный диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В старейшем учебном заведении Мариуполя - торжество мирной жизни: первый выпускной с момента завершения боевых действий. Обучение завершили те самые студенты, которые поступили в Институт среднего профессионального образования в 2022 году, уже будучи жителями российского города.

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красный диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускной проходит в красивейшем актовом зале, восстановленном с сохранением архитектурных элементов начала прошлого столетия. Такое состояние учебного заведения стало результатом длительного восстановления корпусов института: усиливали несущие стены и ликвидировали последствия масштабных пожаров.

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зал полон - более 200 выпускников и их родителей. На сцене - преподаватели, которые поздравляют своих, уже бывших, студентов.

- Поздравляю вас с получением диплома одного из старейших учебных заведений нашего города. Вы получили необходимые знания, навыки и опыт, встретили своих лучших друзей, реализовали себя в научной, общественной, творческой и спортивной деятельности, - обращается к выпускникам заместитель директора Приазовского государственного технического университета Андрей Присяжный. - Все, кто в непростое время нашел в себе силы, желание, возможность продолжать жить здесь, учиться и работать - вы заслуживаете уважения. Дальше вам предстоит выбрать - продолжить ли студенческую жизнь в вузе или начать работать по полученной профессии. Знайте, двери ПГТУ всегда для вас открыты: здесь вы сможете получить не менее квалифицированное и качественное, но уже высшее образование.

Красный диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красный диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После поздравлений выпускников началась торжественная и долгожданная часть - вручение заветных дипломов. Первый выпуск Института среднего профессионального образования Мариуполя составил 252 студента; из них 46 получили красные дипломы.

Красные дипломы в руках абитуриентов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я очень благодарен своему учебному заведению за то, что проучился там немало времени, понял многое и осознал, что взрослая жизнь - это осознанный этап в жизни человека, - говорит выпускник ИСПО Герман Потес. - Получение сегодняшнего документа - диплома - говорит о том, что я подрос. Планирую поступить в вуз на территории нашей Республики, так как нам необходимы качественные кадры, о чем неоднократно говорил Глава ДНР и лидеры общественного мнения. Хочу пожелать всем выпускникам ИСПО, чтобы они достигли всех поставленных целей.

Студенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красный диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диплом в руках абитуриента Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, дипломы - московского образца, поскольку Институт среднего профессионального образования является филиалом Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

Абитуриенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриент во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Институт среднего профессионального образования имеет давнюю историю. Здание старого корпуса института было возведено в 1899 году; в нем затем два десятилетия размещалась Александровская мужская гимназия.

В последующие годы учебное заведение претерпело множество реорганизаций, при этом неизменно сохранялась техническая направленность подготовки кадров: механико техническое училище, электротехническая школа, металлургический техникум, Ждановский индустриальный техникум.

Абитуриент во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 сентября 1943 года Мариуполь был освобожден от вражеской оккупации, и уже в ноябре деятельность учебного заведения возобновилась, но не в стенах института, поскольку он был частично разрушен фашистами. Аналогичная ситуация повторилась в 2022 году: здание было разрушено украинскими военизированными формированиями, однако набор студентов был объявлен в том же году, а обучение проводилось в уцелевших аудиториях ПГТУ.

Старый корпус института по решению Донецкого областного совета в 1983 году получил статус памятника архитектуры.

Абитуриенты во время церемонии вручения дипломов Института СПО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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