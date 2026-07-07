Выпускники Мариуполя вернулись домой после летней смены в лагере «Дружных»

Выпускники из Мариуполя провели две недели в Санкт-Петербурге. Фото: МАХ/Кольцов

На этих выходных 354 выпускника из Мариуполя вернулись домой после двухнедельной смены в лагере «Дружных» в Санкт-Петербурге.

Для ребят эта поездка стала не просто отдыхом, а по-настоящему знаковым событием: в Северной столице им вручили аттестаты об окончании средней школы. Торжественная церемония прошла при участии главы Мариуполя Антона Кольцова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Помимо этого, школьников ждала насыщенная программа. Юные мариупольцы стали участниками главного праздника выпускников - «Алых парусов». Яркие эмоции от события дополнили содержательные профориентационные мероприятия, подготовленные педагогическими коллективами Морского лицея имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Лицея информационных технологий.

- Такие встречи помогут ребятам осознанно подойти к выбору будущей профессии и специальности, - отметил Антон Кольцов.

От имени родителей и педагогов глава Мариуполя поблагодарил Санкт-Петербург за традиционное гостеприимство и теплое отношение к детям.

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