В доме на улице Киевской в Мариуполе восстанавливают квартиры. Фото: «РКС-НР»

В доме на улице Киевской в Мариуполе компания «РКС-НР» и подмосковные строители продолжают восстанавливать квартиры, пострадавшие в ходе боевых действий. Два сильно поврежденных подъезда полностью демонтировали и возвели заново с нуля.

Сейчас идут внутренние работы. В некоторых квартирах уже наклеили обои, монтируют натяжные потолки и укладывают линолеум. В санузлах кладут плитку и устанавливают сантехнику. Параллельно монтируют межкомнатные двери. Главная задача - восстановить квартиры и создать для жителей безопасные и удобные условия.

Восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2 в Приморском районе. Объект практически готов к вводу. В здании восстановили и усилили конструкции, обновили кровлю, остекление и все инженерные системы.

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