В Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2 в Приморском районе. Объект практически готов к вводу. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

В здании восстановили и усилили конструкции, обновили кровлю, остекление и все инженерные системы. Привели в порядок гимнастический и тренажерный залы, тир, бассейн, раздевалки и душевые. Установили пожарную сигнализацию, систему эвакуации и видеонаблюдение.

На территории обустроили футбольное поле, теннисные корты, площадки для волейбола и баскетбола, зону воркаута и лукодром. Школа сможет одновременно принимать более 150 человек. Это пространство для новых рекордов и ярких эмоций юных спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Мариуполя завершают восстановление яслей-сада. На объекте работают специалисты из Подмосковья. Основные работы уже завершены и сейчас дорабатываются последние детали.

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