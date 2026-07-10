Мариупольский онкологический диспансер отметил 70-летие со дня основания. Фото: ТГ/Кольцов

Мариупольский онкодиспансер отметил 70-летие. Как сообщил глава городского округа Мариуполя Антон Кольцов, за этими датами - труд нескольких поколений врачей, тысячи спасенных жизней и благодарность пациентов.

- Сердечно поздравил работников диспансера с этой знаменательной датой, - сказал он.

За многолетнюю работу орденом «Авиценны» наградили пятерых сотрудников, благодарности Минздрава ДНР получили десять человек, еще 22 вручили почетные грамоты.

Восстановленный петербургскими строителями в 2023 году, онкодиспансер остается главным медучреждением для юга ДНР. Он оснащен новым оборудованием: маммографом, рентген-аппаратом, аппаратом для близкофокусной терапии и КТ. Здесь ежедневно возвращают людям здоровье и надежду.

Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление многоэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводятся «под ключ». Это значит, что жители городского округа после восстановления смогут сразу заехать в квартиру и жить там.

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