В Мариуполе продолжают восстановление Дворца культуры «Металлургов». Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе продолжают восстанавливать Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 76 специалистов «Модуль-Центра» и две единицы техники. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», строители из Санкт-Петербурга штукатурят стены, восстанавливают кирпичную кладку, демонтируют конструкции и монтируют опалубку.

Также занимаются обратной засыпкой каналов отопления, армированием и расчисткой площадки.

Ранее сообщалось, что восстановленное здание Мариупольского драмтеатра готово к работе - переезд всех цехов завершен. Все оборудование перевезли, в старом здании филармонии осталась только дополнительная сцена и поделочный цех.

Кроме того, эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области за первое полугодие 2026 года совершили 15 834 выезда на объекты восстановления Мариуполя. Только в июне - 2 184 проверки жилых домов и соцобъектов.

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