В Мариуполе одобрили более 400 заявлений на ремонт квартир, пострадавших во время боевых действий Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов встретился с жителями Жовтневого районе, где рассказал о ремонте квартир, которые пострадали во время боевых действий. Работы проводятся на условиях софинансирования. На сегодняшний день в городе одобрили более 400 заявлений на проведение ремонта.

- Напомнил горожанам, что в программе могут участвовать собственники жилых помещений, ставших непригодными для проживания вследствие серьезных повреждений, которые уже получили денежную компенсацию на ремонт и не использовали ее по причине недостаточности средств, - рассказал Кольцов.

Он уточнил, что подать заявление можно до 1 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что строители «Невского РЭУ» продолжают ремонт многоэтажки в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе завершается благоустройство дворов на проспекте Металлургов. В рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026» строители «РКС-НР» превратили придомовые пространства в комфортные зоны для жителей.

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