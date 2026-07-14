Санкт-Петербург продолжает ремонт многоэтажки в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Строители «Невского РЭУ» продолжают ремонт многоэтажки в Мариуполе. Петербургские специалисты собирают шкаф ГРЩ, шпаклюют стены и потолки в квартирах, монтируют канализационные стояки. Устанавливают радиаторы и стояки отопления, кладут плитку в санузлах, монтируют балконные блоки и делают отделку.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», на фасаде специалисты наносят штукатурку и грунтовку на утеплитель, цоколь отделывают штукатуркой.

Ранее сообщалось, что в ДНР ввели в эксплуатацию первый жилой комплекс ГК «Трансюжстрой». В июне новоселам вручили ключи от квартир в ЖК «Оникс» в Мариуполе. Это первый реализованный проект компании в городе и начало серии жилых комплексов «драгоценная коллекция».

Кроме того, в Мариуполе на проспекте Металлургов восстановили пятиэтажный дом. В здании специалисты отремонтировали поврежденные конструкции, обновили кровельное покрытие, заменили оконные и дверные блоки.

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