В Мариуполе на месте бывшего завода «Октябрь» появится современный квартал. Фото: МАКС/Кольцов

На месте бывшего завода «Октябрь» в Жовтневом районе Мариуполя появится современный квартал со стильной архитектурой, благоустроенными парками, обновленной инженерной и социальной инфраструктурой. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Работы пройдут в рамках проекта комплексного развития территорий, который стартовал в приморском городе Донецкой Народной Республики.

- В рамках проекта, полная реализация которого рассчитана до 2035 года, планируем возвести более 261000 квадратных метров жилья, современные коммерческие помещения и социальные объекты, - рассказал Кольцов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе достраивают еще две серии домов «Резиденция».

Кроме того, сообщалось, что в историческом центре Мариуполя восстановили дворец культуры «Молодежный», известного также как здание бывшей гостиницы «Континенталь».

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