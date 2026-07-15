В историческом центре Мариуполя восстановили дворец культуры «Молодежный». Фото: Марат Хуснуллин

Восстановление объектов культуры в воссоединенных регионах остается одним из приоритетных направлений работы Правительства РФ. Как сообщил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, на сегодняшний день в Донбассе и Новороссии уже введено в эксплуатацию около 500 зданий культурного назначения. Очередным успехом стало завершение работ по восстановлению дворца культуры «Молодежный» в историческом центре Мариуполя, известного также как здание бывшей гостиницы «Континенталь».

Объект, построенный в конце XIX века, получил серьезные повреждения в 2022 году. Перед строителями стояла сложная задача - не просто отремонтировать конструктив, но и максимально точно вернуть зданию его подлинный исторический облик.

- В ДК будет функционировать Центр культуры и искусства, где планируют проводить спектакли, кинопоказы, выставки произведений искусства и живописи, - рассказал Марат Хуснуллин.

Он добавил, что здесь планируется проводить спектакли, кинопоказы и художественные выставки. Кроме того, здание будет играть важную образовательную роль: в его стенах откроются музыкальные классы, студии хореографии и изобразительного искусства, а также будут проходить лекции и мастер-классы.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов подчеркнул, что подобные объекты становятся настоящими точками притяжения для горожан всех возрастов. Возвращая жителям Мариуполя исторические здания, строители создают полноценную среду для творчества, общения и вдохновения, что является необходимым условием для комфортной и полноценной жизни в регионе.

Восстановление проходило под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства». На площади около пяти тысяч квадратных метров была заменена кровля, остекление и все инженерные системы. Как сообщил генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян, специалисты использовали архивные снимки и чертежи для воссоздания интерьеров и фасада, восстановили гипсовый декор и уникальные балясины на исторических лестницах.

- Кропотливая работа строителей и реставраторов позволила не просто возродить сильно поврежденное здание, но и сохранить его неповторимую творческую атмосферу, - сказал он.

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