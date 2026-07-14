Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«„Гостиница завода «Азовсталь»“. Окна номеров выходят на предприятие и Азовское море. Номера с удобствами. В номерах имеется ванная комната с душем и туалетом. В распоряжении посетителей - столовая» - так описывалось это место в советском туристическом буклете конца 1980-х годов. Здание было возведено в середине 1970-х и не имело отбоя от посетителей. Ставший обыденным для большинства городов СССР промышленный пейзаж по соседству (до меткомбината «Азовсталь» - чуть более километра) не пугал приезжающих на морской отдых советских граждан.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пройдет чуть более 20 лет - и при украинской власти гостиница станет заброшенным памятником некогда элитной инфраструктуры, привязанной к знаменитому металлургическому предприятию. Приблизительно с середины 2000-х эта гостиница не функционировала. Сначала - приватизация «Азовстали», затем - «оптимизация» и передача гостиницы на баланс города. Нерентабельность и частичная приватизация помещений частными предпринимателями - попытка городских властей хоть как-то удержать это здание «на плаву». А потом гостиницу и вовсе передали в свободное пользование расквартированным по городу боевикам террористических батальонов ВСУ.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале 2022 года гостиница «Азовсталь» превратилась в укрепрайон националистических батальонов ВСУ.

- В начале марта между столовой и гостиницей постоянно стояли четыре танка ВСУ. Они хаотично стреляли в сторону микрорайона «Восточный»: вели неприцельный огонь, не по военным, а просто чтобы разрушить как можно больше, - вспоминает спасенная российскими военными жительница близлежащей «сталинки» на улице Пашковского Валентина. - Чуть позже начали выезжать, кататься по району и стрелять, но на ночлег всегда возвращались под гостиницу, в тот дворик. Их выследили и нанесли по этому пункту авиаудар - танков не стало, но в гостиницу прибегали украинские снайперы из «Азовстали». Бои здесь были ожесточенные.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине апреля 2022-го на подступах к этому оплоту противника развернулись ожесточенные контактные бои Союзных сил, среди которых действовал и известный героический батальон «Сомали». Вдоль этих рубежей со своей ротой вел боевые действия Герой России (посмертно) Роман Воробьев.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе. Вид из окна на одноименный комбинат Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас от здания остался лишь остов, который не подлежит восстановлению. С лицевой стороны - в целом уцелевший фасад с витриной последнего частного заведения, работавшего в здании гостиницы, фан клуба ФК «Шахтер». С тыльной стороны строение скорее походит на изрезанную ветрами неприступную скалу.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но даже в таком состоянии это место смогла захватить под свои нужды природа: десятки стрижей и ласточек радостно ведут здесь привычный образ жизни.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди современных городских пейзажей этого района гостиница «Азовсталь» - словно законсервированный островок событий весны 2022 года. Наверное, это одни из последних кадров гостиницы «Азовсталь». В скором времени здание полностью демонтируют.

Разбитая гостиница «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проспекте Металлургов в Мариуполе восстановили пятиэтажный дом

Завершающим этапом восстановления многоэтажки в Мариуполе стало обновление внешнего облика дома (подробнее)