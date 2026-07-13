В Мариуполе в сентябре откроют обновленный детский сад № 32

Проект предусматривает не только техническое обновление, но и создание комфортной среды для детей. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе после реконструкции откроют обновленный детский сад № 32. Работы ведутся в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Он отметил, что на сегодняшний день строители уже выполнили в здании значительный объем задач: полностью восстановили и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна. Сейчас они сосредоточены на фасадных работах, внутренней отделке помещений и монтаже современных коммуникаций.

Проект предусматривает не только техническое обновление, но и создание комфортной среды для детей. Детские группы и пищеблок получат современное оснащение и продуманный дизайн. Здания прачечной и бойлерной также капитально отремонтируют.

Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности. В детском саду установят современную противопожарную и охранную сигнализацию. На прилегающей территории обустроят новые игровые и прогулочные площадки, а двор благоустроят.

- Уже в сентябре детский сад № 32 вновь откроет свои двери, чтобы встретить воспитанников в комфортном, безопасном и современном пространстве, - заявил министр.

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