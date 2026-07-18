В Приморском районе Мариуполя реконструирован двухэтажный детский сад. Фото: Стройконтроль Подмосковья

В Приморском районе Мариуполя реконструирован двухэтажный детский сад, который рассчитан на 90 воспитанников. В настоящее время работы вышли на финишную прямую. Об этом сообщили в строительном контроле Подмосковья.

- Работы на объекте начались в первом квартале 2025 года. За это время специалисты из Московской области полностью восстановили здание площадью более 1300 квадратных метров. Строители выполнили работы от восстановления конструктива и устройства новой кровли до монтажа инженерных коммуникаций и благоустройства территории, - рассказали в пресс-службе стройконтроля.

Работы выполняет шеф-регион Московская область под руководством публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что строители из Тульской области восстанавливают два дошкольных учреждения в Мариуполе. Одно из них – детский сад №76. Здесь специалисты выполнили сборку более шести шкафчиков и 17 кроваток.

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