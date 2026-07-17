В Мариуполе восстанавливают 14-этажку, пострадавшую от пожаров в 2022 году. Фото: УТНКР

В Жовтневом районе Мариуполя восстанавливают 14-этажный дом, пострадавший от пожаров в 2022 году. Половину здания демонтировали, сейчас возводят новый конструктив. Работы идут в плотной застройке - демонтаж вели осторожно, чтобы сохранить жилую часть, где продолжали жить люди. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Восстановили тепловой контур: установили окна, заменили отопление, отремонтировали кровлю. Смонтировали плиты перекрытия 14-го этажа, в квартирах возводят перегородки, делают стяжку полов. Параллельно идут кровельные работы, монтаж коммуникаций, окон и утепление фасада. На объекте 26 человек, работы контролирует технадзор Московской области.

Ранее сообщалось, что восстановление спорткомплекса «Нептун» в Мариуполе продолжается. Петербургские специалисты завершили основные черновые работы: восстановили чашу бассейна, забетонировали трамплины, инженерные коммуникации готовы на 98 процентов.

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