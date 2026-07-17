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НовостиОбщество17 июля 2026 5:30

В Мариуполе продолжают восстановление спортивного комплекса «Нептун»

В спортивном комплексе «Нептун» Мариуполя завершены черновые работы
Владислав ГУЩИН
В Мариуполе продолжают восстановление спортивного комплекса «Нептун». Фото: t.me/spb_mrpl

В Мариуполе продолжают восстановление спортивного комплекса «Нептун». Фото: t.me/spb_mrpl

Восстановление спорткомплекса «Нептун» в Мариуполе продолжается. Петербургские специалисты завершили основные черновые работы: восстановили чашу бассейна, забетонировали трамплины, инженерные коммуникации готовы на 98 процентов.

Как сообщили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе, сейчас здание готовят к финальной отделке. В ближайших планах - монтаж чаши из нержавеющей стали и водоподготовка. Также благоустроят территорию и восстановят фонтан перед комплексом.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители завершают восстановление сразу трех многоквартирных домов, которые пострадали в ходе боевых действий. Специалисты восстанавливают конструктивы зданий, заменяют ветхие инженерные сети, приводят в порядок места общего пользования.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя завершают восстановление школы, которая серьезно пострадала в ходе боевых действий в 2022 году.

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