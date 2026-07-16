В Мариуполе благоустроили двор в переулке Днепропетровском. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе завершили благоустройство двора у дома в переулке Днепропетровском по программе «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026». Работы выполнили специалисты ФКР Московской области под руководством «РКС-НР».

Строители установили бордюры, обустроили пешеходные дорожки и обновили тротуарное покрытие. Появились скамейки, урны и детская площадка с резиновым покрытием и игровым комплексом. Двор стал удобнее, безопаснее и уютнее - сохранили деревья и привычную атмосферу. Теперь у жителей есть пространство для прогулок, отдыха и игр.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в исторической части Мариуполя на улице Апатова восстановили многоквартирный дом. Во время обследования дома эксперты зафиксировали ряд разрушений и повреждений конструктива здания, а также оконных и дверных блоков.

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