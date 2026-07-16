В Мариуполе завершается восстановление Собора Покрова Божьей Матери. Фото: «Возродим Донбасс»

Благодаря Санкт-Петербургу завершается восстановление Собора Покрова Божьей Матери и храмового комплекса в Мариуполе. Строители региона-шефа заняты устройством кровли и заканчивают отделку оконных откосов.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», строительство планомерно приближается к завершению.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе более 300 жителей городского округа оформили договоры социального найма. Этот процесс разделен на два последовательных этапа. В настоящее время у специалистов в работе 150 заявлений.

Кроме того, в историческом центре Мариуполя восстановили дворец культуры «Молодежный». Объект, построенный в конце XIX века, получил серьезные повреждения в 2022 году. Перед строителями стояла сложная задача - не просто отремонтировать конструктив, но и максимально точно вернуть зданию его подлинный исторический облик.

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