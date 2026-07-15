Более 300 жителей Мариуполя оформили договоры социального найма

В Мариуполе более 300 жителей городского округа оформили договоры социального найма. Этот процесс разделен на два последовательных этапа. Об этом сообщил глава Мариуполя Антон Кольцов.
- Сначала заявители обращаются в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа. Здесь специалисты проводят разграничение собственности - обязательную процедуру для корректной регистрации жилья, - рассказывает Кольцов. - Как только этот этап завершен, сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону приглашают горожан на подписание договора.
Он уточнил, что в настоящее время у специалистов в работе 150 заявлений.
Ранее сообщалось, что строители Московской области восстанавливают 14-этажный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже отремонтировали тепловой контур здания.
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают пятиэтажку у «Азовстали».
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