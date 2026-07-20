Петербургские строители восстанавливают здание ГИМС в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

На бульваре Приморском, 38 в Мариуполе петербургские специалисты восстанавливают комплекс зданий для Государственной инспекции по маломерным судам. В состав объекта входят административный корпус, КПП и гараж на четыре машиноместа.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», на объекте работают 30 человек. Строители штукатурят стены, монтируют гидроизоляцию, выполняют кирпичную кладку и усиливают проемы с простенками.

Ранее сообщалось, что на проспекте Металлургов в Мариуполе петербургские строители ремонтируют Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 62 человека и две единицы техники. Специалисты штукатурят стены, монтируют арматурный каркас и опалубку, готовят основание кровли, усиливают проёмы, ведут демонтаж и убирают мусор.

Кроме того, в Приморском районе Мариуполя реконструирован двухэтажный детский сад, который рассчитан на 90 воспитанников. В настоящее время работы вышли на финишную прямую.

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