В Мариуполе восстановили многоквартирный дом. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе еще один многоквартирный дом вернулся к нормальной жизни после восстановления. Рязанские строители под руководством «РКС-НР» восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, установили новые окна и двери.

В доме восстановили отопление, газ, воду, электричество и канализацию, отремонтировали подъезды. Фасад обновили специалисты ФКР Московской области.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного дома на улице Сеченова. Работы выполнили специалисты «МСК-Гарант» под руководством «РКС-НР».

Кроме того, в Мариуполе коммунальные службы начали благоустройство парка 50-летия Победы. Сейчас стартовали масштабные работы по покосу травы. На объекте задействованы около 40 рабочих. Для уборки используют ручной труд и садовые райдеры.

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