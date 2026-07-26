В Мариуполе наградили 16 лучших работников сферы торговли. Фото: АГО Мариуполь

В детской школе искусств №5 прошло торжественное мероприятие. Заместитель главы администрации Игнат Яремчук вручил благодарственные письма 16 сотрудникам и руководителям торговых предприятий, а также специалистам Управления торговли и бытового обслуживания. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Награды получили работники в нескольких номинациях за добросовестный труд и высокий профессионализм. Там отметили, что надежная работа магазинов, рынков и сервисов напрямую влияет на комфорт и качество жизни горожан. Отмеченные специалисты задают высокую планку для всей отрасли.

В торговом реестре Мариуполя зарегистрировано около полутора тысяч торговых точек, в отрасли заняты примерно 4500 человек.

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя восстановили пятиэтажку. Под руководством «РКС-НР» специалисты «ПСК Строймонолит» завершили ремонт пятиэтажного дома на проспекте Металлургов. В здании заменили кровлю, восстановили отопление, электрику и канализацию, установили новые окна, отремонтировали подъезды.

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