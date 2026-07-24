В Ильичевском районе Мариуполя восстановили пятиэтажку на проспекте Металлургов

В Ильичевском районе Мариуполя восстановили пятиэтажку. Под руководством «РКС-НР» специалисты «ПСК Строймонолит» завершили ремонт пятиэтажного дома на проспекте Металлургов. В здании заменили кровлю, восстановили отопление, электрику и канализацию, установили новые окна, отремонтировали подъезды.
Также специалисты восстановили фасад здания, придав ему аккуратный и современный внешний вид. Дом передан администрации города.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что на улице Пашковского в Мариуполе продолжаются работы в детском саду. Уже усилены несущие конструкции, смонтирована фасадная система с утеплением, обустроены кровля и водостоки, установлены окна и двери. Оборудованы аварийные выходы и эвакуационные лестницы.
Кроме того, в Мариуполе восстановили многоквартирный дом.
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