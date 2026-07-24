333 школьника и 17 педагогов из Мариуполя провели две недели в Санкт-Петербурге. Фото: Канал Представительства Санкт-Петербурга в Мариуполе

В Санкт-Петербурге завершилась третья смена программы «Петербургские каникулы». Две недели в Северной столице провели 333 школьника и 17 педагогов из Мариуполя. Об этом сообщили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

За это время ребята побывали в Петергофе, Кронштадте, увидели главные достопримечательности города. Для них организовали творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные состязания и вечерние встречи. Всего этим летом в проекте примут участие более 2300 детей из Мариуполя.

Ранее сообщалось, что под руководством «РКС-НР» продолжаются работы в детском саду на улице Пашковского в Мариуполе. Уже усилены несущие конструкции, смонтирована фасадная система с утеплением, обустроены кровля и водостоки, установлены окна и двери.

Кроме того, в Мариуполе обучили 29 стропальщиков для строительных компаний и предприятий Донецкой Народной Республики.

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