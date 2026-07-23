В Мариуполе обучили 29 стропальщиков для строительных компаний и предприятий. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

В Мариупольском учебном центре ФАУ «РосКапСтрой» завершилось обучение стропальщиков. Выпускниками стали 29 специалистов из строительных компаний, работающих на восстановлении ДНР, а также сотрудники ГУП «Вода Донбасса» и «Донбасстеплоэнерго».

Программа включала теорию и практику. Обучение прошло в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Совместная работа государства, образовательных организаций и работодателей позволяет оперативно готовить кадры под реальные потребности.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе еще один многоквартирный дом вернулся к нормальной жизни после восстановления. Рязанские строители под руководством «РКС-НР» восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, установили новые окна и двери.

Кроме того, активисты «Молодой Гвардии» Мариуполя вместе с Представительством Санкт-Петербурга запустили проект «Марш Победы». Молодогвардейцы привели в порядок четыре памятных места.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе задержан грабитель, похитивший более 30 блоков сигарет с ножом

Разбойник напал на продавца табачного киоска в Мариуполе (подробнее)