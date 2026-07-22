В Мариуполе задержан грабитель, похитивший более 30 блоков сигарет с ножом. Фото: МВД ДНР

В Мариуполе полиция задержала 51-летнего ранее судимого безработного, который с ножом ограбил табачный киоск. Мужчина похитил более 30 блоков сигарет. Чтобы его не опознали, он купил медицинскую маску. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, меры конспирации не помогли: грабитель был установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Против грабителя возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 19-летнего молодого человека, который вместе с 17-летним товарищем угонял мопеды и мотоциклы, а затем продавал их. Они причастны к четырем эпизодам в разных районах города.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег.

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