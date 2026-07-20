В Мариуполе парень вовлек 17-летнего товарища в кражи мопедов и мотоциклов

В Мариуполе полиция задержала 19-летнего молодого человека, который вместе с 17-летним товарищем угонял мопеды и мотоциклы, а затем продавал их. Они причастны к четырем эпизодам в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
- Следствием установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам в разных районах города. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 320 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении старшего фигуранта возбуждено дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег. Аферисты звонили горожанам и требовали «декларировать» средства. Ущерб потерпевшим составил около полутора миллионов рублей.
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