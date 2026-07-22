В Мариуполе стартовал проект «Марш Победы». Фото: «Молодая Гвардия»

Активисты «Молодой Гвардии» Мариуполя вместе с Представительством Санкт-Петербурга запустили проект «Марш Победы». Молодогвардейцы привели в порядок четыре памятных места: памятник Советским воинам, памятник Ивану Мерзляку, Мариупольский Дом Павлова и памятник Азовстальцам.

Как сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии», в завершение они возложили цветы, почтив память героев Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе коммунальные службы начали благоустройство парка 50-летия Победы. Сейчас стартовали масштабные работы по покосу травы. На объекте задействованы около 40 рабочих. Для уборки используют ручной труд и садовые райдеры. За два дня планируют обработать около восьми гектаров.

Кроме того, на проспекте Металлургов, 150 в Мариуполе петербургские строители ремонтируют Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 62 человека и две единицы техники.

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