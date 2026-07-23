В Мариуполе продолжают подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе начали подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов. Комплекс мероприятий запустили сразу после окончания прошлой зимы. Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Сейчас специалисты проверяют системы отопления в многоквартирных домах, а также в школах, детсадах, учреждениях культуры и спорта. Параллельно обследуют и обслуживают магистральные сети. Коммунальщики корректируют планы, чтобы к зиме обеспечить бесперебойную подачу тепла.

Ранее сообщалось, что под руководством «РКС-НР» продолжаются работы в детском саду на улице Пашковского в Мариуполе. Уже усилены несущие конструкции, смонтирована фасадная система с утеплением, обустроены кровля и водостоки, установлены окна и двери. Оборудованы аварийные выходы и эвакуационные лестницы. Сейчас продолжаются работы по инженерным системам и благоустройству территории.

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