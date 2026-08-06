Летний Кубок по баскетболу 3×3 «Астро Волга» завершился в Донецке. Фото: ТГ/Швец

В столице Донецкой Народной Республики завершился Летний Кубок по баскетболу 3×3 «Астро Волга», который собрал на одной площадке 17 команд. Битва за право стать сильнейшим длилась 7 часов. Об этом сообщил министр спорта ДНР Максим Швец.

- На паркете сошлись баскетболисты из Макеевки, Харцызска, Докучаевска и Донецка. Борьба шла буквально на каждом сантиметре площадки, - добавил Швец.

Первое место среди мужчин заняла команда «ДонНУЭТ», а среди девушек - «Авангард».

Ранее сообщалось, что в Донецке состоялся первый в истории региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» турнир по плаванию среди силовиков. Мероприятие вошло в программу комплексных соревнований среди сотрудников и военнослужащих органов безопасности, правопорядка и государственной власти Республики.

Кроме того, сообщалось, что спортсменка из ДНР взяла золото на соревнованиях по прыжкам с шестом.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмены адаптивного спорта из ДНР завоевали более 40 медалей с начала года

Спортсмен ДНР недавно взял золото в метании диска и серебро в толкании ядра в Челябинске (подробнее)