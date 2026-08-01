В ДНР впервые провели турнир по плаванию среди силовиков

В борьбе за спортивное первенство приняли участие 7 команд. Фото: МВД по ДНР

В Донецке состоялся первый в истории региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» турнир по плаванию среди силовиков. Как сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР, мероприятие вошло в программу комплексных соревнований среди сотрудников и военнослужащих органов безопасности, правопорядка и государственной власти Республики.

В борьбе за спортивное первенство приняли участие 7 команд. Фото: МВД по ДНР

За звание лучших пловцов боролись 7 команд, представляющих ключевые силовые ведомства региона. На открытии турнира участников поприветствовал заместитель начальника УФСБ России по ДНР Владимир Березин. Он пожелал им удачи и выразил надежду, что победит сильнейший.

Важность подобных состязаний для укрепления межведомственных связей отметил заместитель министра внутренних дел по ДНР Александр Крайнюк. По его словам, динамовское движение в Республике с каждым годом становится крепче, а сам спортивный праздник дарит положительные эмоции каждому участнику.

Программа турнира включала личные заплывы, эстафету и командный зачет. Особый накал страстей наблюдался на 50-метровой дистанции вольным стилем среди женщин. В упорной борьбе сотрудница МВД по ДНР завоевала серебряную медаль.

- Спорт прежде всего формирует дисциплину, ответственность и помогает в работе. Всегда должно быть место спорту. Я считаю, это объединяющее начало между нашими ведомствами. Конкуренция была серьезной не только среди мужчин, но и среди женщин. Мы боролись до последнего, старались на результат команды, - рассказала она.

В борьбе за спортивное первенство приняли участие 7 команд. Фото: МВД по ДНР

По итогам соревнований в эстафете и общекомандном зачете сборная МВД по ДНР стала бронзовым призером. Второе место заняла команда военнослужащих 51-й общевойсковой армии. Главный кубок турнира и звание победителя завоевала команда ФСБ.

На церемонии закрытия к спортсменам обратились исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Андрей Киселев и заместитель министра внутренних дел по Республике Александр Крайнюк. Они призвали участников не снижать достигнутую планку и следовать олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее».

Организаторы выразили уверенность, что проведение турнира по плаванию станет доброй ежегодной традицией спортивного общества «Динамо» в ДНР.

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