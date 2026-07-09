Спортсмены адаптивного спорта из ДНР завоевали более 40 медалей с начала года. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены адаптивного спорта из ДНР продолжают прославлять Республику. С начала года они завоевали более 40 медалей на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта и туризма региона Максим Швец.

На недавнем чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Челябинске ребята из ДНР показали отличные результаты. Александр Белобоков из Мариуполя взял золото в метании диска и серебро в толкании ядра. Виталий Осмаченко из Тореза стал серебряным призером в толкании ядра.

- От всей души поздравляю ребят и их тренеров - Анатолия Корсуна и Дениса Бабака с заслуженными наградами, - сказал Швец.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершилась XIII Спартакиада учащихся по кикбоксингу, где принимали участие более 150 участников из 39 регионов. Донецкую Народную Республику представляли воспитанники спортивной школы по видам единоборств. Денис Борисов стал чемпионом, Денис Крицын взял бронзу.

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