Все пострадавшие при атаке ВСУ на больницу в Донецке были ее пациентами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Донецке. Дрон влетел непосредственно в палату гастроэнтерологического отделения, где находились пациенты на плановом лечении. Об этом РИА Новости сообщил замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.

Одна пациентка погибла, несмотря на попытки врачей спасти ее. Две женщины ранены. Одна с минно-взрывной травмой переведена в республиканскую клиническую больницу, другая направлена в хирургическое отделение.

На месте нашли фрагменты ударного беспилотника самолетного типа - крылья, обшивку и аккумуляторы.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Донецке. В результате вражеского обстрела погибла мирная жительница, еще двое человек получили ранения.

Кроме того, вооруженные формирования Украины атаковали Горловку. В результате атаки дрона пострадали два человека.

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