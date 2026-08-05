Глава ДНР сообщил, что с 2022 года ВСУ 23 тысячи раз атаковали Горловку. Фото: ТГ/Пушилин

С 2022 года вооруженные формирования Украины 23 тысячи раз атаковали Горловку. Об этом на форуме «Территория смыслов» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городском округе живет 190 тысяч человек.

- Приведу конкретный пример из нашей практики. Прифронтовой, к сожалению, еще пока город, достаточно крупный город, который каждый день подвергается обстрелам. С 2022 года только зафиксированных обстрелов - 23 тысячи. Прошу вдуматься в эту цифру, потому что за этой цифрой - поврежденные объекты, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что стало известно об очередном варварском отношении к мирному населению со стороны боевиков ВСУ. Они расстреливали людей, которые отказались покидать подвалы своих домов в Константиновке. Об этом рассказали в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ со ссылкой на местную жительницу Екатерину.

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