В Донецке в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина, ранены два человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Донецке. В результате вражеского обстрела погибла мирная жительница, еще двое человек получили ранения.

- По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 годов рождения, - сказал глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины атаковали Горловку. В результате атаки дрона пострадали два человека.

Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что с 2022 года вооруженные формирования Украины 23 тысячи раз атаковали Горловку. Он уточнил, что на сегодняшний день в городском округе живет 190 тысяч человек.

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