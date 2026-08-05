В Горловке из-за атаки дрона ВСУ пострадали два человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали Горловку. В результате атаки дрона пострадали два человека.

- Вследствие атаки дрона украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что с 2022 года вооруженные формирования Украины 23 тысячи раз атаковали Горловку. Он уточнил, что на сегодняшний день в городском округе живет 190 тысяч человек.

Кроме того, вооруженные формирования Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке. В Центрально-Городском районе Горловки также из-за атаки была повреждена техника одного из коммунальных предприятий.

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