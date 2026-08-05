Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Украинские боевики вновь нанесли удар по мирному населению города. Также Приходько добавил, что два мирных жителя получили ранения от еще одной атаки ВСУ. Находились ли раненые в пассажирском автобусе – не уточняется.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки повреждена техника одного из коммунальных предприятий.

Ранее сообщалось, что стало известно об очередном варварском отношении к мирному населению со стороны боевиков ВСУ. Они расстреливали людей, которые отказались покидать подвалы своих домов в Константиновке.

Кроме того, сообщалось, что ударом ВСУ 4 августа 2026 года в Никитовском районе Горловки поврежден детский сад.

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