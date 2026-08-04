ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Никитовском районе Горловки ударом вооруженных формирований Украины поврежден детский сад. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждён детский сад, - рассказал Приходько.

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Горловки.

Ранее сообщалось, что утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки украинского БПЛА погибли 7 человек, в том числе 3 ребенка, ещё порядка 40 получили ранения. В ответ на эти трагические события активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике организовали памятную акцию, чтобы выразить скорбь и искреннее сопереживание родственникам погибших.

Кроме того, сообщалось, что за прошлую неделю в ДНР предотвратили 138 атак ВСУ.

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