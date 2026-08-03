«Враг-террорист в очередной раз показал свое истинное лицо»: В ДНР почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком

Активисты МГЕР в Донецке почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком. Фото: Минмол ДНР

Утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки украинского БПЛА погибли 7 человек, в том числе 3 ребенка, ещё порядка 40 получили ранения. В ответ на эти трагические события активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике организовали памятную акцию, чтобы выразить скорбь и искреннее сопереживание родственникам погибших. Молодые люди возложили цветы к мемориальному комплексу «Аллея ангелов» в Донецке, созданному в память о юных жителях региона, ставших жертвами боевых действий. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Активисты МГЕР в Донецке почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком. Фото: Минмол ДНР

Руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский отметил, что этот вражеский удар по мирному пляжу в очередной раз наглядно продемонстрировал террористический характер действий противника.

- Совсем недавно мы провели акцию в память о погибших детях Донбасса, и сегодня враг-террорист в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному пляжу в Геленджике, - сказал он.

Активисты МГЕР в Донецке почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком. Фото: Минмол ДНР

Руководитель МГЕР ДНР напомнил о серии аналогичных атак на гражданские объекты и места отдыха, среди которых удары по базе в Кирилловке и колледжу в Старобельске, где также находились несовершеннолетние.

- Я считаю, что каждый из этих преступников должен быть наказан, и нашим спецслужбам необходимо вести учёт, как в годы Великой Отечественной войны, тех военных преступников, которые совершают преступления против мирного населения. Обязательно все эти люди после нашей победы должны понести наказание, - подчеркнул Сергей Добровольский.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ зачищают Красный Лиман и вышли к окраинам Алексеево-Дружковки в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе (подробнее)