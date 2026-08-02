Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили подавленные дроны, уничтожив их боевые заряды. Фото: Штаб Обороны ДНР

138 террористических атак вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецкую Народную Республику за прошедшую неделю предотвратили система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Украинские боевики, как и прежде, применяют тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру региона.

По данным Главы ДНР, в Донецке ВФУ пытались ударить по электроподстанции с помощью самолетного дрона «FP-2», который на своем борту нес 100-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку. С аналогичной боеголовкой перехвачен украинский беспилотник «Блискавка». В Горловке украинские террористы тщетно пытались ударить с помощью дронов «Батон» по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам.

Специалисты перехватили вражеские БПЛА, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные дроны, уничтожив их боевые заряды.

В ДНР за неделю предотвратили 138 атак ВСУ

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