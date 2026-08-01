В ДНР из-за атак БПЛА пострадали 10 человек, в том числе сотрудник МЧС России

Медики оказывают помощь пострадавшим Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак ударных беспилотников ВСУ 1 августа в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что утром подразделение пожарно-спасательной части МЧС России следовало к месту пожара в Волновахском районе, когда по пути подверглось атаке вражеского БПЛА. Сотрудник ведомства получил ранения и был госпитализирован.

Серия ударов пришлась и на Горловку. В Центрально-Городском районе при атаке на автомобиль скорой помощи пострадали водитель (1979 г. р.), врач (1997 г. р.), фельдшеры (1978 и 2002 г. р.) и пациент (1961 г. р.). Все они получили ранения средней степени тяжести. В Калининском районе Горловки в результате удара по территории шахты пострадала сторож (1987 г. р.).

Кроме того, в Волновахском округе при атаке на тепловоз ранения получили машинист (1978 г. р.) и его помощник (1980 г. р.). На автодороге Кировское - Шахтерск пострадал водитель легкового автомобиля 1964 года рождения.

Денис Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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