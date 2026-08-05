«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, вооруженные формирования Украины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск потеряли до 160 человек личного состава, две бронемашины, 28 автомобилей и артсистему.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили подземный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении с помощью новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Кроме того, российские войска нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.

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