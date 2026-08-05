ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Святогорске и Старом Караване в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Указанные населенные пункты находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, бойцы которой заняли более выгодные рубежи и позиции.

За последние сутки на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более 210 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили подземный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении с помощью новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Кроме того, стало известно, что украинские боевики расстреливали жителей Константиновки, которые отказывались выходить из подвалов своих домов.

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