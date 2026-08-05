Школьники Мариуполя побывали на байк-фесте «Байкеры - детям 2026» в Петербурге. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

346 школьников и 18 сопровождающих педагогов из Мариуполя стали участниками байк-феста «Байкеры – детям 2026» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

Ребята из приморского города Донецкой Народной Республики смогли рассмотреть современные байки, сделать памятные фотографии и прокатиться на мотоциклах вместе с опытными мотоводителями.

В завершении фестиваля состоялся рок-концерт и дискотека.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в лагере «Дружных» стартовала четвертая смена для школьников из Мариуполя. Для юных гостей подготовили увлекательную развивающую программу, которая продлится две недели. Она включает в себя различные мастер-классы и профориентационные активности, которые помогут ребятам познакомиться с культурным и образовательным потенциалом северной столицы.

Кроме того, сообщалось, что глава Мариуполя оценил подготовку к открытию нового молодежного центра.

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