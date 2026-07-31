Глава Мариуполя оценил подготовку к открытию нового молодежного центра

В новом центре будут созданы все необходимые условия для всестороннего развития молодежи. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе готовят к открытию новый молодежный центр. Глава городского округа Антон Кольцов посетил объект и ознакомился с тем, как идет его преобразование.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент в центре обновляют интерьер. Художники вместе с молодежью создают уникальное творческое пространство, которое обещает стать одним из самых ярких в регионе.

Особое внимание уделяется оснащению центра. Спортивный зал площадью 100 квадратных метров готов на 99% и укомплектован современными кардио- и силовыми тренажерами, что позволит проводить эффективные тренировки для молодежи.

Также завершается обустройство пространства «Россия - страна возможностей», лектория общества «Знание» и мастерских по гончарному и швейному делу. В скором времени откроются и другие помещения, где будут размещены различные творческие мастерские.

Как отметил Антон Кольцов, новый молодежный центр станет одним из крупнейших в Республике.

- В нем будут созданы все необходимые условия для всестороннего развития нашей молодежи, - заявил глава Мариуполя.

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