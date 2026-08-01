В Мариуполе выделили 3 миллиона рублей на оснащение школ металлодетекторами

Помимо усиления мер безопасности, идет масштабная подготовка самих зданий и инфраструктуры школ. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе активно готовятся к началу нового учебного года: в школах города реализуют комплекс мер по созданию безопасной и комфортной среды для учащихся.

Особое внимание власти уделяют вопросам защиты участников образовательного процесса. Как рассказал глава городского округа Антон Кольцов, одним из ключевых шагов в этом направлении станет оснащение всех школ арочными стационарными металлодетекторами. На приобретение оборудования из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей. По словам руководителя округа, такая мера позволит повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях и создать максимально защищенные условия для детей и педагогов.

Помимо усиления мер безопасности, идет масштабная подготовка самих зданий и инфраструктуры школ. Специалисты приводят в порядок учебные классы и выполняют необходимый мелкий ремонт. Отдельный фронт работ связан с организацией питания: особое внимание уделяется подготовке пищеблоков - важно, чтобы с первых дней учебного года школьники могли получать горячее питание.

Значительный вклад в обновление образовательной среды вносит национальный проект «Молодежь и дети». В рамках этой программы в 26 школах округа уже установлено современное оборудование для изучения предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Также к началу учебного года во все школы поступят новые учебники по обществознанию.

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