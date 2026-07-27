Двухнедельная смена будет насыщена интересными событиями, мастер-классами и профориентационными активностями. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Санкт-Петербурге в лагере «Дружных» стартовала четвертая смена для школьников из Мариуполя. Об этом сообщил глава приморского города ДНР Антон Кольцов.

Для юных гостей подготовили увлекательную развивающую программу, которая продлится две недели. Она включает в себя различные мастер-классы и профориентационные активности, которые помогут ребятам познакомиться с культурным и образовательным потенциалом северной столицы.

В лагере «Дружных» в Санкт-Петербурге началась четвертая смена для школьников из Мариуполя max.ru/channel_KoltsovAnton

Особое внимание уделят педагогам, сопровождающим школьников. Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского подготовили для них насыщенный курс. Учителя из Мариуполя узнают о передовых методиках преподавания, современных подходах к организации учебного процесса и обменяются опытом с петербургскими коллегами. Дополнительно для них организована насыщенная экскурсионная и культурная программа.

В рамках программы «Петербургские каникулы» этим летом Санкт-Петербург примет более 2300 школьников из Мариуполя и 136 сопровождающих педагогов.

- Искренне признателен губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за трепетное и традиционно теплое отношение к маленьким и взрослым гостям из Мариуполя, - отметил Антон Кольцов.

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